С.Сквярнялис пока доверяет министру, отрицающего брошенные ему обвинения

.Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Относительно министра транспорта Ярослава Наркевича премьер Литвы Саулюс Сквярнялис ожидает быстрых решений правоохраны.

«Я жду быстрых выводов правоохранительных органов. Быстрых — это точно не та ситуация, когда нужно проводить суперсложное расследование, просто нужно проверить эти факты, оценить надежность источника (…) и принять решения. Я жду незамедлительного, быстрого решения, и тогда сделаю выводы», — сказал С. Сквярнялис журналистам в четверг в сейме.

На вопрос, может ли правоохрана быстро дать оценку брошенным Я. Наркевичу обвинениям в реновации семейного дома в обмен на победу на конкурсных закупках, премьер ответил, что «если это не политический процесс», то быстрые решения возможны.

«Мы говорим о серьезных обвинениях, предъявленных в адрес серьезного политика, то есть министра. Должны быть брошены все силы и прокуратуры, и Службы спецрасследований и должны быть приняты процессуальные решения. если будет затягиваться в таких традициях, как некоторые другие дела, будет очень плохо», — сказал С. Сквярнялис.

Он также сказал, что пока доверяет министру, который отрицает брошенные ему обвинения.

LRT на прошлой неделе сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который в 2007-2008 годах занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, а также работавшая в самоуправлении Тракайского района его жена Ирена Наркевич, могли оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракайском районе, чтобы 10% полученных компанией в результате конкурсов сумм шло на реконструкцию дома политика в Тракай.

По данным Отдела расследований LRT, Sodziaus bustas в 2008–2012 годах выиграла на конкурсах как минимум десять проектов в Вильнюсе и как минимум пять — в Тракайском районе. Общая стоимость выполненных работ превышает миллион евро (4 млн 435 тыс. литов).

Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас свидетельствовал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.

Как сказал А. Рибниковас порталу 15min, Я. Наркевич, который является крестным отцом его дочери, предложил ему такую схему, обещая впоследствии вернуть деньги, однако вернул всего 8 тыс. литов и остался должен около 400 тыс. литов (116 тыс. евро).

Я. Наркевич говорит, что во время реконструкции дом принадлежал его родителям и он может это доказать. Все обвинения в свой адрес называет клеветой.