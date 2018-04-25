СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Как-то в разговоре с очередной прихожанкой упомянул, что скоро, мол, Сретение. «Ой, а что это такое?» — поинтересовалась. Пока рассказывал про суть праздника, заметил в ее глазах мучительную работу мысли. Вот, думаю, как человека заинтересовало. Но только дошел в своем рассказе до Симеона-Богоприимца, почувствовал, что у нее в мозгах щелкнуло – вспомнила: «Это когда свечки освящают?». Честно говоря, об этом я хотел упомянуть вскользь, потому что считаю освящение свечей не самым главным компонентом Сретения. Но мою собеседницу, увы, больше уже ничего не интересовало. Знаю читателей ЛК как людей любознательных, потому напомню им о Сретении и в историческом, и богословском аспекте. И, конечно же, напомню про эти самые сретенские свечи.
Сорок дней прошло с Рождества Христова. А у еврейского народа было принято на сороковой день приносить первенца (первого сына) в храм для того, чтобы посвятить его Богу. Вот и пришли Иосиф с Богоматерью и Младенцем в Иерусалимский храм. Было принято также принести жертву. А какая жертва от бедного плотника? Да самая простая – пара белых голубей. Нет, нет. Птичек этих не убивали и не отправляли на синагогальную голубятню, таковой не существовало. Их просто отпустили. Так что жертва эта была чисто символической. И вот родители с малюткой Христом на руках подходят к Храму. А там их уже ожидает с радостью древний старец по имени Симеон.
Теперь нужно сделать небольшое историческое отступление, чтобы все было понятно. Царь Египта Птолемей II Филадельф (он царствовал с 285 по 247 г. до Р.Х.) для пополнения знаменитой Александрийской библиотеки заказал перевод на греческий язык Библии. Это было в 270 году до Р.Х. Работа была трудоемкая, и для ее выполнения пригласили 72 переводчика. Перевод этот получил название Септуагинта, что значит по-латински «семьдесят». С нее был, кстати, переведен Ветхий Завет на церковнославянский язык. Среди семидесяти двух толковников (переводчиков) был и некто Симеон.
И когда он переводил стих из книги пророка Исаии «И вот Дева приимет во чреве и родит Сына», пришел в недоумение. «Наверно, это ошибка, – примерно так подумал он. – Как же это сможет родить девушка?» И только он хотел исправить слово «Дева» на слово «Жена, Женщина», явился ангел и возвестил ему, что он за свое неверие будет наказан тем, что не умрет до тех пор, пока не увидит Сына, рожденного Девой. С тех пор три сотни лет несчастный Симеон живет постоянной надеждой увидеть Того, о Ком говорил пророк Исаия. Так рассказывает о нем предание.
И вот на ступенях Храма он наконец-то встречает Его. Старец берет на руки Младенца и говорит: «Теперь Ты отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо увидели глаза мои спасение Твое, уготованное для всех людей, — свет язычникам и славу народа Твоего – Израиля». Симеона называют Богоприимцем, а эта короткая песнь радости носит его имя. И звучит этот замечательный гимн на каждой вечерней службе. Звучит он, естественно, по-церковнославянски и в обиходе обычно называется по первым словам «Ныне отпущаеши». А на сретенском вечернем богослужении вы услышите эту песнь не раз.
Почему этому евангельскому событию, кратко описанному Лукой, придается такое большое значение? Дело в том, что в этот момент происходит встреча двух Заветов – Ветхого в лице старца Симеона и Нового в лице Младенца Христа. В этот момент исполняется пророчество Исаии и других ветхозаветных провидцев о том, что Бог примет человеческий облик, вочеловечится, искупит грехи людей, жертвуя Собой на Кресте. И это страшное и мучительное самопожертвование принесет муки не только Самому Христу, но и Его Матери, Которая увидит это Своими глазами. Потому-то Симеон сказал Ей: «Тебе самой оружие пройдет душу…». Вот такое настроение — и радости, и горьких предчувствий одновременно — присуще этому празднику.
Итак, здесь встретились два Завета. Я особенно обращаю ваше внимание на эту мысль богословов потому, что даже традиционные христиане (православные и католики) нередко думают, что лишь Новый Завет – книга христианская, а Ветхий для нас имеет второстепенное значение. Оба Завета связаны между собой неразрывно, и один логически вытекает из другого.
В народном сознании, которое довольно прагматично и практично, Сретение – еще и встреча зимы с весной. Ведь само название праздника переводится как «встреча». Хотя в этом году с весной скорее встречается осень. Но будем рассматривать этот синоптический казус как исключение, которое подтверждает правило.
Ну а теперь, как и обещано вначале, пару слов о свечах. Даже те, кто бывает в церкви от случая к случаю, знают, что на Сретение в храме освящают свечи. Их так и называют сретенскими. Освящение происходит под пение песни Симеона-Богоприимца «Ныне отпущаеши». Эти свечи христиане держат в доме в течение года, зажигая при особенно усердной и важной молитве. Освящение сретенских свечей обычно бывает в день праздника перед началом литургии, т.е. 15 февраля утром.
В этом году Сретение выпадает на субботу. Так что у вас есть прекрасная возможность, не спеша на работу, прийти утром до начала литургии и освятить свои свечи. А если вы ими не запаслись, не расстраивайтесь и не упрашивайте священника освятить их после службы. В иконной лавке в этот день все свечи – сретенские.
Давайте же придем в пятницу на вечернее богослужение, а в субботу утром — на литургию. А потом, после встречи с Господом, с миром в душе выйдем из храма со сретенской свечой в руке навстречу весне, напевая мысленно: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром… »
Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви
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