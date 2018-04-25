СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Как-то в разговоре с очередной прихожанкой упомянул, что скоро, мол, Сретение. «Ой, а что это такое?» — поинтересовалась. Пока рассказывал про суть праздника, заметил в ее глазах мучительную работу мысли. Вот, думаю, как человека заинтересовало. Но только дошел в своем рассказе до Симеона-Богоприимца, почувствовал, что у нее в мозгах щелкнуло – вспомнила: «Это когда свечки освящают?». Честно говоря, об этом я хотел упомянуть вскользь, потому что считаю освящение свечей не самым главным компонентом Сретения. Но мою собеседницу, увы, больше уже ничего не интересовало. Знаю читателей ЛК как людей любознательных, потому напомню им о Сретении и в историческом, и богословском аспекте. И, конечно же, напомню про эти самые сретенские свечи.

Сорок дней прошло с Рождества Христова. А у еврейского народа было принято на сороковой день приносить первенца (первого сына) в храм для того, чтобы посвятить его Богу. Вот и пришли Иосиф с Богоматерью и Младенцем в Иерусалимский храм. Было принято также принести жертву. А какая жертва от бедного плотника? Да самая простая – пара белых голубей. Нет, нет. Птичек этих не убивали и не отправляли на синагогальную голубятню, таковой не существовало. Их просто отпустили. Так что жертва эта была чисто символической. И вот родители с малюткой Христом на руках подходят к Храму. А там их уже ожидает с радостью древний старец по имени Симеон.

Теперь нужно сделать небольшое историческое отступление, чтобы все было понятно. Царь Египта Птолемей II Филадельф (он царствовал с 285 по 247 г. до Р.Х.) для пополнения знаменитой Александрийской библиотеки заказал перевод на греческий язык Библии. Это было в 270 году до Р.Х. Работа была трудоемкая, и для ее выполнения пригласили 72 переводчика. Перевод этот получил название Септуагинта, что значит по-латински «семьдесят». С нее был, кстати, переведен Ветхий Завет на церковнославянский язык. Среди семидесяти двух толковников (переводчиков) был и некто Симеон.

И когда он переводил стих из книги пророка Исаии «И вот Дева приимет во чреве и родит Сына», пришел в недоумение. «Наверно, это ошибка, – примерно так подумал он. – Как же это сможет родить девушка?» И только он хотел исправить слово «Дева» на слово «Жена, Женщина», явился ангел и возвестил ему, что он за свое неверие будет наказан тем, что не умрет до тех пор, пока не увидит Сына, рожденного Девой. С тех пор три сотни лет несчастный Симеон живет постоянной надеждой увидеть Того, о Ком говорил пророк Исаия. Так рассказывает о нем предание.