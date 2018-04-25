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Не хочешь реновировать – плати? с 1 января 2020 года действует модель - «малая реновация»

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Борьба за европейские финансы: дуэль аргументов

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Какой вред, нанесенный здоровью, будет возмещаться?

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Город Свободы Вильнюс приглашает на мероприятия, посвящённые 16 февраля

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В.Путин и В.Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"

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С началом обновления системы банк SEB не будет предоставлять часть услуг

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Р. Тамашунене взяла самоотвод по вопросу распределения средств ЕС в Вильнюсском регионе

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Базу США в Польше построят с опозданием на четыре года

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Министр Литвы: есть опасения, что из-за коронавируса могут нарушиться поставки лекарств

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New Agency создаст стратегию имиджа Литвы за рубежом за 163 тыс. евро

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Сенат США ограничил военные полномочия Трампа

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Ищу семью

Наш новичок

Знакомьтесь – пока еще безымянная малышка, новичок в нашем приюте. Когда собачка окрепнет, будем искать любящих и ответственных хозяев, а пока что с ней можно познакомиться. Позвоните нам по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

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