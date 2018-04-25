Наш новичок

Знакомьтесь – пока еще безымянная малышка, новичок в нашем приюте. Когда собачка окрепнет, будем искать любящих и ответственных хозяев, а пока что с ней можно познакомиться. Позвоните нам по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».