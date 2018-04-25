Квартал «Озас»: новые правила парковки автомобилей

Представители компании “Susisiekimo paslaugos” сообщили, что в столичном квартале рядом с парком Озас изменились правила парковки. Отныне это — «зеленая» зона.
В свою очередь, водителей просят быть внимательнее и следить за дорожными знаками, указывающими, где и в какие часы действительна «зеленая» зона парковки.
По словам руководителя компании “Susisiekimo paslaugos” Модесты Гусаровене, цель Вильнюса схожа с целью других больших городов. Она заключается в том, чтобы побудить водителей меньше пользоваться личным транспортом, выбирать альтернативные способы передвижения, эффективнее использовать парковочные места в городе.
Как показывает практика, когда парковка бесплатная, водители очень хаотично ставят свои автомобили, а загруженность улиц и парковочных стоянок превышает все допустимые лимиты. После того как в таких местах вводится плата за парковку, занятость падает, и водители уже гораздо легче могут найти места для своих автомобилей.
Что же касается платной парковки в квартале возле парка Озас, то она будет действовать с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00, и стоимость ее составит 0,30 евро в час.
Водителям, часто оставляющим свой автомобиль в этом районе, рекомендуется заранее оплатить месячный сбор в размере 33 евро, который действителен в «зеленой» зоне. Разрешение для жителей, проживающих в этом районе, стоит 7,20 евро в год. Второе разрешение на семью обходится в 8,70 евро в месяц.
Представители компании “Susisiekimo paslaugos” рекомендуют приобретать разрешения на парковку на странице parking.lt или в центрах обслуживания клиентов, один из которых находится на пл. Винцо Кудиркос, а второй — в здании столичного железнодорожного вокзала.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę