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Виленский Вестник,Транспорт

Квартал «Озас»: новые правила парковки автомобилей

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Представители компании “Susisiekimo paslaugos” сообщили, что в столичном квартале рядом с парком Озас изменились правила парковки. Отныне это — «зеленая» зона.

В свою очередь, водителей просят быть внимательнее и следить за дорожными знаками, указывающими, где и в какие часы действительна «зеленая» зона парковки.

По словам руководителя компании “Susisiekimo paslaugos” Модесты Гусаровене, цель Вильнюса схожа с целью других больших городов. Она заключается в том, чтобы побудить водителей меньше пользоваться личным транспортом, выбирать альтернативные способы передвижения, эффективнее использовать парковочные места в городе.

Как показывает практика, когда парковка бесплатная, водители очень хаотично ставят свои автомобили, а загруженность улиц и парковочных стоянок превышает все допустимые лимиты. После того как в таких местах вводится плата за парковку, занятость падает, и водители уже гораздо легче могут найти места для своих автомобилей.

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Что же касается платной парковки в квартале возле парка Озас, то она будет действовать с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00, и стоимость ее составит 0,30 евро в час.

Водителям, часто оставляющим свой автомобиль в этом районе, рекомендуется заранее оплатить месячный сбор в размере 33 евро, который действителен в «зеленой» зоне. Разрешение для жителей, проживающих в этом районе, стоит 7,20 евро в год. Второе разрешение на семью обходится в 8,70 евро в месяц.

Представители компании “Susisiekimo paslaugos” рекомендуют приобретать разрешения на парковку на странице parking.lt или в центрах обслуживания клиентов, один из которых находится на пл. Винцо Кудиркос, а второй — в здании столичного железнодорожного вокзала.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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