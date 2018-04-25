Квартал «Озас»: новые правила парковки автомобилей

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Представители компании “Susisiekimo paslaugos” сообщили, что в столичном квартале рядом с парком Озас изменились правила парковки. Отныне это — «зеленая» зона.

В свою очередь, водителей просят быть внимательнее и следить за дорожными знаками, указывающими, где и в какие часы действительна «зеленая» зона парковки.

По словам руководителя компании “Susisiekimo paslaugos” Модесты Гусаровене, цель Вильнюса схожа с целью других больших городов. Она заключается в том, чтобы побудить водителей меньше пользоваться личным транспортом, выбирать альтернативные способы передвижения, эффективнее использовать парковочные места в городе.

Как показывает практика, когда парковка бесплатная, водители очень хаотично ставят свои автомобили, а загруженность улиц и парковочных стоянок превышает все допустимые лимиты. После того как в таких местах вводится плата за парковку, занятость падает, и водители уже гораздо легче могут найти места для своих автомобилей.