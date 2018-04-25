С 1 февраля для жителей столицы подорожала холодная вода

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С 1 февраля вступили в силу новые цены за услуги предприятия по поставке холодной воды «Vilniaus vandenys», которые будут применяться к данным показаний счетчиков за февраль.

Поставщики отмечают, что плата за холодную воду остается самой низкой среди литовских предприятий, оказывающих услуги по поставке воды, и одной из наименьших среди стран ЕС.

Для абонентов, живущих в многоквартирных домах, цена увеличится на 17 проц. – до 1,36 евро за куб. метр, для живущих в индивидуальных домах -также увеличится на 17 проц. до 1,28 евро.

«Vilniaus vandenys» обслуживает сеть водоснабжения и канализации в городе Вильнюс, Шальчининкском, Швенченском и Вильнюсском районах.