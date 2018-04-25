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Виленский Вестник

Акценты празднования 700-летия Вильнюса в 2023 году

Фото BFL/Греты Скарайтене

Уже сегодня литовская столица намечает акценты будущего празднования 700-летнего юбилея. Один из них – световое шоу.

697-й день рождения Вильнюса, прошедший  в конце января на фестивале светового шоу, праздновало более 200 тысяч жителей и гостей города, свыше 27 тыс. человек воспользовалось мобильным приложением фестиваля. Согласно подсчетам, в прошлом году фестиваль светового шоу посетило около 130 тыс. человек.

На время фестиваля центр и Старый город столицы превратились в огромную галерею современного искусства под открытым небом, авторами световых инсталляций которой стали не только местные художники, но и творцы из Франции, Румынии, Словении, Латвии, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии. 

Зрители, зарубежные участники были очарованы Вильнюсом, его Старым городом и отдали должное стараниям организаторов фестиваля светового шоу. Для литовских световых художников фестиваль стал прекрасным пространством для роста и реализации своих идей.

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Каждый вечер маршрут Вильнюсского фестиваля светового шоу был наводнен десятками тысяч любознательных зрителей.

«Второй Вильнюсский фестиваль светового шоу – хорошее начало. Мы будем расти и совершенствоваться. Надеемся, что с каждым годом день рождения Вильнюса будем отмечать все светлей и креативней, и будем ежегодно удивлять и претворять в жизнь самые невероятные идеи.  700-летний юбилей города Гядиминаса встретим как один из ярчайших фестивалей светового шоу в Европе», – обещает один из организаторов фестиваля светового шоу в столице, руководитель Вильнюсского центра культуры Паулюс Юргутис.

Интерактивная световая инсталляция Юрги Марцинаускайте «Лабиринт», к которой во время фестиваля зрители проявили особый интерес, во дворе вильнюсского Дома учителя будет ждать всех, кто желает заблудиться и испытать себя, вплоть до 16 февраля. Ворота дворика открыты с 10 до 18 час.

Вильнюсский фестиваль светового шоу, ставший ярчайшим и, пожалуй, наиболее массовым мероприятием самого темного времени года,  будет одним из ключевых акцентов празднования 700-летнего юбилея Вильнюса в 2023 году.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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