Акценты празднования 700-летия Вильнюса в 2023 году

Фото BFL/Греты Скарайтене

Уже сегодня литовская столица намечает акценты будущего празднования 700-летнего юбилея. Один из них – световое шоу.

697-й день рождения Вильнюса, прошедший в конце января на фестивале светового шоу, праздновало более 200 тысяч жителей и гостей города, свыше 27 тыс. человек воспользовалось мобильным приложением фестиваля. Согласно подсчетам, в прошлом году фестиваль светового шоу посетило около 130 тыс. человек.

На время фестиваля центр и Старый город столицы превратились в огромную галерею современного искусства под открытым небом, авторами световых инсталляций которой стали не только местные художники, но и творцы из Франции, Румынии, Словении, Латвии, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

Зрители, зарубежные участники были очарованы Вильнюсом, его Старым городом и отдали должное стараниям организаторов фестиваля светового шоу. Для литовских световых художников фестиваль стал прекрасным пространством для роста и реализации своих идей.