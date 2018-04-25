Десятка городов ЕС с самой «убийственной» уголовной статистикой

Это 10-й по безопасности город со статистикой в 2,2 убийства на каждые 100 тысяч населения. На практике это означает, что за 2019 год в Амстердаме произошло 16 убийств. Причины? Начиная от проституток, зазывающих клиентов из подсвеченных индивидуальных застекленных борделей, до легкодоступных психоделиков (так называемых «волшебных грибов») — все это притягивает в Амстердам не только мирных туристов. Ради «ночи греха» на улицы выходят и менее безопасные личности — что и сделало Амстердам самым криминально активным муниципальным образованием в Нидерландах. Об этом сообщает обозрение Dutch Review.

9. Будапешт, Венгрия

Статистика убийств в Будапеште тоже дошла до отметки в 2,2 убийства на 100 тысяч населения. Венгерская прокуратура извещает о 99 убийствах в 2017 году. Будапешт, столица Венгрии, с населением примерно 1,75 миллиона человек, знаменит своими термальными банями и имеет прозвище «Париж Восточной Европы». Тем не менее полиция сообщила о 62 870 преступлениях в 2017 году.

8. Тампере, Финляндия

Этот финский город, хотя он и уступает по размерам Будапешту и Амстердаму, имея население всего лишь в 236 тысяч человек, тем не менее сподобился показать статистику в 2,2 убийства на каждые 100 тысяч населения. Финляндия имеет один из самых высоких уровней преступности среди североевропейских стран.

7. Белфаст, Северная Ирландия в составе Великобритании

Будучи столицей Северной Ирландии и являясь самым крупным городом в этой части Соединенного Королевства, имеет уровень преступности в 2,4 убийства на 100 тысяч населения, и это при населении в 300 тысяч человек. Интересно, что, по данным «Айриш таймс», уровень преступности в «большой» Ирландии едва дотягивает до 60 процентов в Северной Ирландии, находящейся под властью британского Соединенного Королевства. Последние исследования показывают, что уровень преступности в Северной Ирландии вырос в 10 раз по сравнению с 1945 годом.

6. Целе, Словения

Целе, третий по размерам город в Словении, показал уровень в 2,6 убийства на 100 тысяч жителей в 2017 году. Правда, тут «помогли» соседние населенные пункты, поскольку население самого муниципального образования с именем Целе составляет лишь 38 тысяч человек.

5. Дебрецен, Венгрия

Второй в Венгрии по размерам город после Будапешта Дебрецен вышел на уровень в 3 убийства на 100 тысяч человек в 2017 году. Будучи культурной сердцевиной венгерского народа, этот город имеет население приблизительно в 202 тысячи человек.

4. Марсель, Франция

Один из самых оживленных портов в Средиземноморье, Марсель, увы, позволил втянуть себя и в такой род деятельности, как торговля наркотиками. Он — часть «французского пути» для героина из Турции, который сначала поступает во Францию, а уже оттуда продолжает свой путь в Канаду и США. Хотя сегодня он стал важным туристическим направлением, Марсель умудрился в 2017 году получить статистику в 3,5 убийства на 100 тысяч человек.

3. Клайпеда, Литва

Именно города Литвы держат три совсем не почетных «призовых» места, являясь городами с самой плохой по убийствам статистикой в Европе. У Клайпеды она составляет 3,9 убийства на каждые 100 тысяч человек населения. И это при том, что в целом криминальная статистика резко ухудшилась, когда Литва ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде. На 2017 год население Клайпеды составляло 172 272 человека.

2. Вильнюс, Литва

Этот город — столица Литвы и ее крупнейшее муниципальное образование. Большинство преступлений фиксируются в старой части города Вильнюса, потому что там наблюдается постоянное присутствие туристов. Карманное воровство и хищение оставленных без присмотра вещей формируют большую часть криминальной статистики и являются самой стандартной угрозой для вашего хорошего настроения. Тем не менее случаются и более серьезные конфликты, что вывело в 2017 году уголовную статистику на уровень в 3,9 убийства на каждые 100 000 жителей. А население у города в том году было 697 тысяч человек.

1.Каунас, Литва

Этот город, увы, стал наиболее «смертоносным» городом в Европе с планкой убийств на уровне 5,4 убийства на каждые 100 тысяч населения. При этом Каунас — второй по величине город в Литве, с населением в 383 тысячи человек. И все же его «планка смертей» в десять раз ниже, чем в самом «убивающем» городе в США — городе под названием Сент-Луис, штат Миссури. Там уровень убийств достиг 60,9 убийства на 100 тысяч жителей в 2018 году. (Такой же уровень, как в Каунасе, зафиксирован по итогам 2018 года в среднем по регионам России).

Подготовлено по материалам зарубежных СМИ