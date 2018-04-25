Посольство РФ в Литве назвало отчет ДГБ Литвы «историей болезни»

Фото BFL/Томаса Урбялениса

«Обратили внимание на очередной отчет литовских спецслужб. Документ производит удручающее впечатление и напоминает скорее историю болезни. Из года в год его авторы с маниакальным упорством навешивают ярлык «угрозы национальной безопасности» любому явлению или факту, в котором просматривается, а подчас и не просматривается, но подразумевается Россия. Нельзя не заметить, что данный документ считается в Литве установочным, с которым должны сверять свои действия не только госструктуры, но и общественные организации, в том числе состоящие из выходцев из иностранных государств. В случае несоблюдения норм и правил, прописанных ДГБ, в ход идут запугивание, аресты, задержания, расследования, публичное шельмование и т.д. Не скроем, подобная «воспитательная практика» хорошо известна из совсем недавней истории», – говорится в комментарии посольства.

Напомним, что в отчете Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб Министерства обороны за 2019 год Россия названа «самой большой угрозой безопасности Литвы и ее внешней политике».

Комментарий посольства РФ