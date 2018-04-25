Январь 2020 года был самым теплым за историю погодных наблюдений

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Январь этого года был самым теплым за историю погодных наблюдений, сообщила Литовская гидрометеорологическая служба.

Средняя январская температура в 2020 году в Литве составила 2,8 градуса Цельсия – на 6 градусов выше, чем многолетний средний показатель.

«До сих пор самым теплым январь в Литве был в 1989 году, когда среднемесячная температура составила 1,9 градуса. Самым холодным — январь 1987 года, когда средняя температура воздуха достигала минус 15,1 градуса», – отметил климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.

В столице среднемесячная январская температура также была самой высокой с начала истории метеорологических наблюдений в 1778 году и в этом году составила 1,9 градуса тепла.