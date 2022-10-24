США, Британия и Франция осудили заявления РФ по поводу «грязной бомбы»

Отмечается, что все три страны высказали единую позицию и «отвергают откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на собственной территории».

Страны предупредили, что разоблачат любую попытку Кремля использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.

«Мы также отвергаем любой повод для эскалации со стороны РФ», — сказано в сообщениии.

Напомним, в РФ начали распространять ложные заявления о якобы подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы». Об этом также заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговорах с коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), Шойгу заявлением о «грязной бомбе» пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО.