США готовы исключить Xiaomi из «черного списка»

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Соединенные Штаты исключат из государственного «черного списка» предприятий, работающих на военную промышленность Китая, техногиганта Xiaomi. Американское правительство признало свою ошибку и заявило о готовности урегулировать этот вопрос с Xiaomi Group и не подвергать компанию санкциям, пишет Reuters со ссылкой на судебные материалы.

В январе администраци президента Дональда Трампа внесла несколько компаний из Китая, включая производителя смартфонов Xiaomi, в «черный список». Предприятия обвинили в работе на китайских военных и прочных связях с коммунистическим правительством страны.

Впоследствии Xiaomi обжаловала такое решение в суде, который встал на сторону технокомпании.

Январское объявление о внесении Xiaomi в «черный список» США снизило ее рыночную стоимость на 10 млрд долларов. А после обнародования судебного решения в защиту компании ее акции выросли на шесть процентов в Гонконге.

Тем временем США грозят союзникам санкциями в случае покупки российского вооружения. «Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также сообщалось, что США еще на год продлили антисирийские санкции, которые предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.