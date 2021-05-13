Вакциной AstraZeneca и далее будут прививать всех жителей Литвы с 18 лет

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Министерство здравоохранения Литвы решило продолжить вакцинацию прививкой AstraZeneca (Vaxzevria) всех совершеннолетних жителей.

В четверг министерство сообщило о том, что после оценки информации, предоставленной Государственной службой по контролю над лекарствами о нежелательных реакциях на эту вакцину, а также с учетом рекомендаций Европейского фармацевтического агентства и эпидемиологической ситуации в стране, решило продолжить вакцинацию этой прививкой в таком же порядке, какой применялся сначала.

«Это означает, что вакциной Vaxzevria и далее могут прививаться все жители с 18 лет, и Литва остается среди десяти страны Евросоюза, которые не применяют дополнительных ограничений на эту вакцину», – говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что отказаться от дополнительных ограничений уже решила и Германия, которая ранее выделяла эту вакцину только для лиц с 60 лет.

По информации ведомства, Европейское фармагентство не рекомендует ограничивать возрастные группы для вакцины Vaxzevria по-порежнему поддерживает, что польза от вакцины перевешивает возможные риски пободных эффектов, эффективно защищает от госпитализации, лечения в палатах интенсивной терапии, и смерти от COVID-19. С ростом числа случаев инфекции растет и выгода от вакцины.

Между тем, в Литве вызывает беспокойство то, что в больницы попадают все более молодые пациенты с COVID-19.

По информации Минздрава, проведенное в Ирландии исследование показывает, что на 1 млн привитых AstraZeneca приходится 4-10 особо редких побочных эффектов и одна смерть. В Литве этой вакциной привиты 250 тыс. жителей, поэтому, по утверждению министерства, соответственно меньше и риск возможных побочных явлений.

Между двумя дозами этой вакцины по-прежнему рекомендуется 12-недельный перерыв, поскольку после более длительного перерыва в организме человека формируется больше антител и создается более прочный иммунитет.

Если такая длительная пауза между дозами негативно влияет на деятельность человека, то вторую дозу можно назначать раньше, в предложенном производителем интервале от 4 до 12 недель. Однако жителей призывают объективно оценивать сокращение времени между дозами и выбирать решение, которое наиболее выгодно с точки зрения здоровья.

В понедельник советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях .Государственная служба контроля над лекарствами Литвы (ГСКЗ) Ругиле Пильвинене сообщила о двух зарегистрированных в Литве случаях атипичных тромбозов у привитых AstraZeneca.

«Тромбоцитопения с тромбозом, именно тромбоз сагиттального синуса – крупной вены головного мозга – были два случая. Оба случая у молодых людей – 27 и 30 лет», – сказала она.

По словам Р. Пильвинене, один человек уже выздоровел, второй еще находится в больнице.

Представитель службы также отметила, что в апреле зарегистрированы еще несколько случаев тромбоза.

В начале апреля Европейское фармагентство заявило, что образование нетипичных случаев тромбозов должно быть отмечено как «очень редкое» побочное явление вакцины AstraZeneca от коронавируса и отметило, что польза от этой прививки значительно превышает возможный риск.

Анализ Европейского фармагентства показал, что вакцинация прививкой AstraZeneca людей в возрасте – 20–29 и 30–39 лет может быть пересмотрена с учетом уровня заболеваемости в стране, лечения в больницах и доступности других вакцин.