США готовят санкции против Беларуси

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Соединенные Штаты готовят санкции против Беларуси на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair. Санкции готовят в тесном контакте с Евросоюзом. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

«Президент попросил свою команду подготовить надлежащие варианты действий, включая санкции, тесно координируя [шаги] с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы содействовать привлечению режима Лукашенко к ответственности», — сказала пресс-секретарь.