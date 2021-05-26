Соединенные Штаты готовят санкции против Беларуси на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair. Санкции готовят в тесном контакте с Евросоюзом. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.
«Президент попросил свою команду подготовить надлежащие варианты действий, включая санкции, тесно координируя [шаги] с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы содействовать привлечению режима Лукашенко к ответственности», — сказала пресс-секретарь.
Псаки добавила, что Вашингтон пребывает в тесном контакте с коллегами из ЕС.
Напомним, в ЕС решили расширить санкции против Беларуси. ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.
Накануне стало известно, что Евросоюз заморозит €3 млрд инвестпомощи Беларуси. Помощь не будет разморожена до тех пор, «пока Беларусь не станет демократической», заявили в Еврокомиссии.korrespondent.net
“США готовят санкции против Беларуси”
Да, видно не зря Батька арестовал Протасевича и его пассию, наследили не просто, катаются везде где идут протесты поддерживаемые, незаконным правительством. Протасевич заслужил наказание уже только за то что участвовал в батальоне Азов. Всем нормальным людям известны » гуманные» действия этого батальона,одобренные западом раз нет осуждения их действием.жаль что наше государство поддерживает тех, кого у себя сажает за расследования журналистские. Посмотрите как пригладили, приодели кухарку- она незаконный » президент» за которую наши и поляки с подачи ЕС и США готовы своих людей продать лишь бы выделиться. Обидно что наша свободная- подневольная страна так низко пала.