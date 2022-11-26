США и ЕС увеличили производство оружия

Растущий спрос совпал с перебоями в цепочке поставок и нехваткой рабочих и комплектующих. Некоторые из наиболее востребованных видов оружия, например, зенитные ракеты Stinger, стреляющие с плеча, были практически сняты с производства, что заставило компании быстро искать обходные пути.

США пополняет запасы Stinger и Javelin

Американский конгломерат Raytheon Technologies Corporation, производящий, в частности, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, разобрала на детали старые ПЗРК и вернула на работу пенсионеров, чтобы увеличить производственные мощности. Корпорация не получала госзаказ на снаряды с 2008 года.

Еще одна американская компания L3Harris Technologies Inc., которая должна поставить Украине оборудование на 200 миллионов долларов, заявила, что достает чипы из старых радиоприемников, чтобы собрать новые средства связи.

Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin Corporation удваивает выпуск противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, и увеличивает на 60% производство пусковых установок HIMARS и ракет GMLRS.

Германия занялась снарядами для танков

Немецкий концерн Rheinmetall AG, один из крупнейших европейских производителей военной техники, на прошлой неделе купил своего испанского конкурента Expal Systems SA за 1,2 млрд евро, чтобы нарастить мощности по производству боеприпасов.

«Заказчики будут отдавать контракты компаниям, у которых есть соответствующие мощности», – отмечает исполнительный директор концерна Армин Паппергер.

Rheinmetall рассчитывает на большие контракты в новом году. Компания также удвоила годовое производство боеприпасов для танков с примерно 70 до 140 тысяч в год, рассказал Паппергер. В этом году компания также производит 110 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 70 тысячами в прошлом году. Вдвое увеличены и объемы производства минометных снарядов.

Rheinmetall также увеличила выпуск снарядов среднего калибра до 2,2 млн в год с 1,2 млн и военных грузовиков с 2,5 до 4 тысяч единиц.

«Это был очень, очень четкий сигнал о том, что в течение следующих 10-15 лет нужны инвестиционные программы для обеспечения безопасности всей Европы», — отметил Паппергер, комментируя покупку Expal Systems.

Заводы увеличивают мощности

Производители в ЕС призывают правительства оформить новые контракты, чтобы поддержать их усилия по наращиванию производства. В частности, Европейская компания оборонной промышленности KMW+Nexter Defense Systems NV, специалист по боеприпасам и производитель военных транспортных средств и другого оборудования, все еще ждет, когда эти контракты материализуются, чтобы увеличить свои собственные операции.

«С увеличением количества заказов KNDS сможет адаптировать свои производственные мощности. Но, основываясь только на речах и заявлениях, мы не можем этого сделать», — сказал исполнительный директор Франк Хаун.

Шведская автомобилестроительная компания Saab уже расширяла свои производственные мощности в последние годы на фоне повышенной напряженности в отношениях с Россией, сказал генеральный директор Микаэль Йоханссон. В дополнение к тому, что для поддержки этого роста компания наняла 500 новых сотрудников по всему миру и инвестирует в новые производственные технологии для повышения эффективности. По словам Йоханссона, компания может еще больше повысить производительность, увеличив количество смен для своих цеховых рабочих.

Рост акций оборонных компаний

Как сообщает The Wall Street Journal, оборонные бюджеты в Европе, которые сокращались на протяжении десятилетий, постепенно увеличиваются после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Вторжение РФ в Украину в феврале обеспечило более непосредственный толчок. С 1 января акции Rheinmetall выросли на 115%, а акции Saab и британской BAE Systems PLC — на 30% и 44% соответственно.

В США производители уже давно поставляют оборудование на экспорт и для наземных войн по всему миру, но российско-украинская война дала их акциям меньший прирост. Акции Lockheed выросли на 36% с начала года. Акции General Dynamics выросли на 22%, а Raytheon — на 12%.

НАТО нарастит производство для Украины

На этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс исчерпал большую часть собственных запасов оружия и боеприпасов и ему необходимо работать с промышленностью, чтобы нарастить производство для Украины.

По его словам, альянсу необходимо активизировать свой военный потенциал, чтобы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.