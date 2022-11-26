Шимоните: синхронизация ЛЭП с Европой может закончится до 2025 года

«Уже в следующем году мы объявим конкретную дату, когда Литва выйдет из кольца БРЭЛЛ и синхронизирует электросети с Западом. Ранее планировалось, что этот процесс будет завершен в 2025 году, но мы действительно интенсивно работали, и я думаю, что мы успешно выполнили свою домашнюю работу, и я верю, что синхронизацию удастся завершить раньше», — сказала Шимоните на форуме GreenTech Vilnius, организованном журналом Valstybe.

«По этой причине мы интенсивно сотрудничаем с нашими партнерами в Латвии и Эстонии, так как я считаю, что общим приоритетом для всех является завершение синхронизации как можно скорее и, таким образом, сведение к минимуму возможности России терроризировать страны Балтии с помощью зависимость их электросетей от кольца БРЭЛЛ», — добавила она.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее заявлял, что Литва нацелена на синхронизацию сетей уже в феврале 2024 года, но эта дата вызывает сомнения у Латвии и Эстонии, а больше всех против этого выступает эстонский сетевой оператор Elering.

До сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в системе IPS/UPS или в кольце БРЭЛЛ, где частота электроэнергии централизованно регулируется из России. Страны Балтии договорились присоединиться к сетям континентальной Европы в конце 2025 года, но Литва стремится ускорить этот процесс.

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