Сделка Удовицкого и «Беларуськалия» по 30% акций терминала BKT окутана мглой

Разрешение на сделку выдал не только литовский Совет по конкуренции (в сентябре этого года), но и правительственная Комиссия по согласованию сделок по объектам, важным для обеспечения национальной безопасности. Последняя рассмотрела обращение Удовицкого о приобретении 30% акций BKT еще в августе 2021 года.

«Согласно требованиям Закона об охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, препятствий для осуществления данной сделки не выявлено», — сообщили BNS в пресс-службе правительства.

BKT пока не подавал информацию о смене акционеров в Реестровый центр. Новых записей об этом нет и в реестрах Швейцарии и Латвии.

Ранее сообщалось, что Удовицкий напрямую контролирует 5% акций BKT и 65% — опосредованно, через швейцарскую компанию Hasenberg, 100% которой акции принадлежат Fortis Asset Management of Latvia, подконтрольной Удовицкому.

«Беларуськалий» BNS также не раскрыл, завершена ли сделка. Белорусская компания приобрела 30% акций BKT за 30 млн долларов США весной 2013 года.

BKT, который ежегодно переваливал 11 млн. тонн продукции «Беларуськалия» на суда, прекратил эту деятельность в феврале этого года из-за санкций Европейского Союза и США, а также решения правительства Литвы о том, что договор между «Беларуськалием» и литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai представляет угрозу для национальной безопасности страны.

Причалы BKT пустуют с 10 февраля, когда компания объявила, что до конца мая уволит всех 142 сотрудников, но, по данным Фонда социального страхования Литвы, сейчас в компании работает 40 человек.

Удовицкий ранее говорил BNS, что после выкупа акций надеется до осени следующего года закупить около 10 млн. тонн украинского зерна. По его словам, BKT предложил Украине переваливать около 1 млн. тонн зерна в месяц.

Теперь же Удовицкий говорит, что украинское зерно можно будет провозить через Литву только после возобновления транзита через Беларусь.

«Украинское зерно в больших количествах может быть в Литве только после возобновления транзита через Беларусь», — сказал BNS бизнесмен.

Он также подтвердил, что терминал в настоящее время отгружает некоторые грузы.

BKT сообщает, что его терминал является крупнейшим в своем роде во всем Балтийском регионе, он может переваливать до 16 миллионов тонн сыпучих грузов в год. В прошлом году терминал перевалил 11,5 млн. тонн сыпучих удобрений — на 15% больше, чем в 2020 году.

Доход терминала в прошлом году достиг 95 млн евро — на 5% больше, чем в 2020 году, он заработал 16,1 млн. прибыли или на 1,2% больше. За 2021 год BKT выплатил 4,7 млн евро дивидендов.

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