Миграция в Британию достигла рекордного числа — более 500 тысяч человек за год

По оценкам, за год до июня в страну прибыло 1,1 миллиона долгосрочных иммигрантов, что на 435 тысяч больше, чем в предыдущем году. Наибольшую долю покинувших Великобританию составили граждане ЕС.

Три новые визовые схемы — для украинцев, спасающихся от войны, для переселения граждан Афганистана и маршрут для британских граждан из Гонконга — в совокупности увеличили количество прибывших примерно на 186 тысяч человек, сообщает ONS.

«Миграция из стран, не входящих в ЕС, особенно студентов, является движущей силой этого роста. Множество независимых друг от друга факторов, способствующих миграции в настоящее время, означает, что еще слишком рано говорить о том, сохранится ли эта картина», — заявили в ONS.

Беспокойство по поводу влияния иммиграции было одним из основных факторов, побудивших Британию проголосовать за выход из Европейского Союза в 2016 году. В то время тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон в течение нескольких лет не смог достичь целевого показателя чистой миграции в размере менее 100 тысяч человек в год.

Предыдущий рекордный показатель чистой миграции был чуть более 330 тысяч в 2015 году.