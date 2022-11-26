Заявления Inter RAO Lietuva, Lifosa и других компаний по санкциям будут пересмотрены

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Суду предстоит пересмотреть заявления обанкротившегося поставщика электроэнергии Inter RAO Lietuva, подконтрольного российскому энергетическому гиганту «Интер РАО», Кедайнайской компании по производству фосфорных удобрений Lifosa и еще четырех компаний об исключении их из списка подсанкционных компаний.

Шестнадцатого ноября Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) обязал Вильнюсский окружной административный суд еще раз рассмотреть жалобы всех компаний.