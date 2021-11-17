США и Израиль будут сотрудничать в борьбе с хакерами

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США и Израиль пришли к соглашению о создании совместной инициативы в области кибербезопасности для борьбы с хакерами, использующими программное обеспечение для вымогательства, а также для обеспечения безопасности финансовой инфраструктуры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном Министерством финансов США.

Отмечается, что заместитель руководителя американского ведомства Адевале Адейемо провел встречу в Израиле с главой Минфина Израиля Авигдором Либерманом, а также с руководством службы этой страны, отвечающей за вопросы кибербезопасности. Стороны договорились о начале двустороннего партнерства по защите важнейшей финансовой инфраструктуры и новых технологий, а также о расширении международного сотрудничества в противодействии угрозе, которую программное обеспечение для вымогательства представляет для стран и мировой экономики.

В документе говорится, что работой на указанном направлении будет заниматься двусторонняя комиссия по финансовым технологиям и кибербезопасности. Как отметил Адейемо, применение вирусов-вымогателей затрудняет восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Двусторонняя комиссия намерена разработать рекомендации, касающиеся обмена США и Израилем информацией о финансовом секторе и кибербезопасности, совместной подготовки кадров в этой сфере и проведения тренингов.

В отчете Министерства финансов США, опубликованного в октябре, говорится, что увеличение объема использования цифровых валют и соответственное снижение использования доллара противниками США означает, что США необходимо принять более многосторонний подход к политике санкций в отношении производителей программ-шпионов.