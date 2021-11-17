«Детский книжный клуб» в РДТЛ будет – дружелюбное и уютное место встреч

Участники «Детского книжного клуба» в Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ) смогут почувствовать таинственную и тесную связь современных детских книг с театром. Первая встреча клуба состоится на Малой сцене театра в воскресенье, 21 ноября, в 13.00. Приглашаем детей 11–12 лет, читающих книги на русском языке.

Модератор встречи – филолог, педагог, обозреватель книг Ольга Велавичюте. По ее словам, в книжных клубах собираются люди, которые хотят прочитать что-то новое для себя и не боятся говорить о том, что их затронуло.

«В теплой, уютной и свободной атмосфере клуба не будет страха, неуверенности в себе и своих возможностях. Именно такое ощущение свободы, дружелюбия и открытости мы и хотим создать. В современном театре – большое чувство свободы, и дети тоже должны почувствовать, что здесь, по сути, можно все. На сцене театра мы будем не актерами, но и не зрителями. Может быть – творцами, которые могут режиссировать свое собственное понимание прочитанного материала. Для детей очень важна визуальная составляющая, ведь они видят книгу как фильм или как постановку. В клубе у нас будут современные произведения и темы, так или иначе связанные с театром», – говорит О. Велавичюте.

Обладающая большим опытом работы с детьми модератор клуба говорит, что очень важно, чтобы участники увидели самих себя глазами других. «Я видела, как болезненно во время карантина дети этого возраста переживали недостаток общения. Обсуждая книгу и слушая, что о ней говорят другие, мы начинаем что-то понимать о себе, и это – очень важный опыт. Более того, дети 11-12 лет начинают активно ориентироваться на свое окружение и часто вообще отходят от литературы, даже совсем перестают читать до каких 15-16 лет, когда большинство снова возвращаются к книгам», – делится своими наблюдениями О. Велавичюте.

О. Велавичюте подготовила для участников клуба произведения современных авторов на русском языке, но во время встреч будет важно импровизировать, прислушиваться к предложениям других участников клуба, к их рекомендациям и находить для всех интересное решение. Будут читать не только бумажные, но и электронные книги, а также – слушать аудиокниги.

«Детям очень нравится меняться книгами – они с удовольствием приносят свои любимые издания и делятся ими с другими. Интересно, что дети всегда читают книгу, которую им посоветовали именно их сверстники», – отмечает модератор клуба.

РДТЛ рад этой инициативе книжного клуба и верит, что детей, их родителей и учителей заинтересует идея, которая принесет увлекательный опыт чтения.

Информация и иллюстрация РДТЛ