Литва будет добиваться увеличения финансирования из фондов ЕС для Вильнюсского региона

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Литва намерена воспользоваться предоставленной Европейским союзом (ЕС) возможностью и увеличить финансирование Вильнюсского региона по сравнению с тем, что намечено в предложении Европейской комиссии (ЕК).

Правительство в среду утвердило предусматривающий это проект Договора о партнерстве, определяющего направления инвестиций фондов ЕС на 2021-2027 годы, который теперь будет представлен в ЕК.

В соответствии с первоначальным предложением ЕК финансирование из Европейского социального+ фонда и Фонда регионального развития для Вильнюсского региона должны снизиться до 43 млн евро, поэтому Литва предлагает увеличить эту часть до максимально возможного уровня – почти 700 млн евро, который вместе с национальными средствами составит примерно 1,4 млрд евро.