США и Канада вводят новые санкции против Беларуси

Санкции Канады касаются 72 белорусских должностных лица и 5 юридических лиц.

В то же время власти страны заявили о выделении более 3 миллионов долларов на поддержку организаций гражданского общества Беларуси.

Также указ о расширении санкций против Минска подписал президент США Джо Байден, сообщает Белый дом.

Он заявил, что действия Беларуси представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В частности, из-за вредоносной деятельности белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии.

«Включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Беларуси и их последствий, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества и нарушение режимом и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок», — заявил президент США.

Новые санкции США против Беларуси касаются госучреждений, оборонного и энергетического секторов, производства удобрений. Кроме того, под санкции попал Национальный олимпийский комитет страны.

Ранее о введении новых санкций против Минска объявила Великобритания.