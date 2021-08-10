В Рукле сменится командующий батальона НАТО

В Рукле, Йонавский район во вторник пройдет церемония смены командующего боевой группы батальона передовых сил НАТО.
Группу возглавит лейтенант-полковник Вооруженных сил Германии Хаген Руппельт, сообщило Министерство обороны Литвы.
Боевой группой в Рукле с февраля этого года руководил командующий лейтенант-полковник Себастьян Хебиш из 93-го танкового батальона Вооруженных сил Германии.
Х. Руппельт — командующих 414-го танкового батальона Вооруженных сил Германии.
В боевой группе служат сейчас около 1,2 тыс. военнослужащих из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Чехии и Люксембурга.
Батальон НАТО под командованием из Германии дислоцирован в Литве в начале 2017 года как реакция на агрессию России в Украине и военную активность в регионе.