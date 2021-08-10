Китай отзывает для консультаций посла в Вильнюсе

«Власть Китая выражает категорическое неодобрение такому шагу. Китай решил отозвать посла в Литве и требует от властей Литвы отозвать своего посла в Китае», — говорится в нем.

Китай также предупреждает Литву, что «Китайская Народная Республика является единственной законной властью, представляющей весь Китай, поэтому призывает Литвы отменить «неверное решение» и принять меры для «возмещения ущерба».

Кроме всего прочего, Китай предупреждает Тайвань, что «независимость Тайваня» — это тупик и любые сепаратистские действия на международной арене будут осуждаться».

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы информировало, что решение об отзыве посла было получено во вторник, тогда же Литве было предложено отозвать посла из Пекина.

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет о таком шаге Китая и еще раз подчеркивает, что, уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и с многими другими странами Евросоюза и мира», — заявлено пресс-релизе МИД Литвы.

Тайвань несколько недель тому назад сообщил об отдельном от Китая представительстве в Литве, которое может начать действовать еще этим летом. Литва должны открыть торговое представительство в Тайване.

МИД Литвы ранее заявлял, что Литва заинтересована в расширении сотрудничества с Тайванем в разным областях, особенно в области экономики и культуры.

Сейчас представители тайваньских властей называют Литву хорошим партнером своей страны.

Тайвань, в котором проживает приблизительно 23 млн жителей, носит официальное название Китайская республика, как страну его признают только 15 стран. Литвы нет среди них.