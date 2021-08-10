Талибы взяли под контроль шестую столицу провинции в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» захватили город Айбак – столицу провинции Саманган на севере Афганистана. Это шестой административный центр, захваченный талибами за последние несколько дней, сообщает TOLO News.
Утверждается, что Айбак перешел в руки талибов сегодня. Правительственные силы отступили из центра провинции, и боевики захватили здание штаб-квартиры полиции и национального управления безопасности.
Агентство отмечает, что за последние дни талибы установили контроль над центрами провинций Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Тахар.
Талибы активизировали атаки в северных районах Афганистана. Бои идут в провинциях Тахар и Балх. Всего под контролем боевиков находится около 120 городов.
В понедельник служба безопасности Афганистана объявила, что за последние сутки были убиты 579 талибов, еще 161 человек был ранен. Движение «Талибан» не комментирует свои потери.korrespondent.net