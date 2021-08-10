Сейм проведет внеочередную сессию для принятия законов о пресечении нелегальной миграции

Военные смогут отдавать указания физическим и юридическим лицами, преследовать и задерживать неподчинившихся этим указаниям лиц, а также подозреваемых в преступлении, останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, грузы, лиц, багаж, использовать спецсредства.

Такие полномочия военным будет давать министр обороны после получения мотивированного письменного прошения от председателя правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям и после согласования с президентом.

Специальные права военным могут быть даны не более, чем на три месяца, однако срок можно продлить.

Лидер оппозиции сейма Саулюс Сквярнялис критикует данные поправки, так как три человека смогут «ввести военное положение в стране, и еще в таких условиях».

Министерство внутренних дел представит сейму новый Закон о возведении физического барьера на территории Литвы у внешней границы Евросоюза с Беларусью.

Возведение барьера будет особо важным госпроектом, его завершение планируется не позднее 2022 года. Проект будет осуществлять правительство.

Премьер Ингрида Шимоните ранее подтвердила, что строительство забора на границе с Беларусью будет поручено осуществить одной из энергетических госкомпаний из группы Epso-G.

Заграждение на границе с Беларусью будет состоять из двух частей — преграда из колючей проволоки «концертина» и установленный забор из металлической сетки.

Служба охраны госграницы предлагает возвести на 508-километровом отрезке границы с Беларусью проволочный забор высотой четыре метра из сварной стержневой сетки, завершающийся вверху стержнями в форме латинской буквы Y, на которых дополнительно будет смонтирована колючая проволока, так называемая «концертина».

По подсчетам Службы охраны госграницы, строительство обойдется в 152 млн евро.

Сейму также будет представлены поправки к Закону об правовом положении иностранцев.

Согласно проекту, при объявлении войны, чрезвычайного положения или экстремальной ситуации из-за массового наплыва мигрантов прошения об убежище могут подаваться в пунктах погранконтроля или в транзитных зонах Службе охраны госграницы, в случае легального прибытия в Литву — в Департамент миграции или в дипломатические представительства и консульства Литвы за границей.

В проекте также предусмотрено, что прошение иностранца об убежище, которое подается без соблюдения указанного порядка, не будет приниматься. Ему будет разъяснен порядок подачи прошения.

Исключения будут делаться для иностранцев из уязвимых групп или при других индивидуальных обстоятельствах.

Сейчас по закону прошения об убежище принимаются просто на территории Литвы.

Внеочередная сессия будет длиться один день, правительство просит сейм принять проекты в особо срочном порядке.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Принятое решение о возможности разворачивать нелегально пересекающих границу лиц значительно снизило их наплыв.