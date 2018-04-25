США купили почти весь запас лекарства для лечения COVID-19

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США купили почти весь запас лекарства «Ремдесивир», используемого для лечения COVID-19, сообщает The Guardian.

Лекарственное средство «Ремдесивир» производится компанией Gilead и помогает людям быстрее вылечиться от коронавируса. Первые 140 тыс. доз, предоставленных для тестирования разным странам, уже израсходованы. Администрация американского лидера Дональда Трампа в настоящее время выкупила более 500 тыс. доз «Ремдесивира». Это весь объем производства лекарства в июле и 90% объемов августа и сентября.

«США получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего нет», — сказал старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл. «Это первый крупный одобренный препарат. И где механизм доступа?» — спросил он.

Поскольку компания Gilead имеет исключительные права на производство «Ремдесивира», другие компании не могут его выпускать.