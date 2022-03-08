США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе

Высокопоставленный чиновник США сообщил агентству, что окончательное решение еще не принято, но «скорее всего, это будут только США, если это произойдет», сказал он, имея в виду запрет импорта нефти из РФ.

Германия, самый крупный покупатель российской сырой нефти, отвергла планы запретить импорт энергоресурсов.

Напомним, что Германия ускоряет реализацию своих планов по расширению использования альтернативных источников энергии, но не может сразу остановить импорт российских энергоносителей, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц.

В тоже время, Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК выдвинет во вторник предложения о том, каким образом покончить с зависимостью ЕС от российских энергетических источников.

«Мы должны избавиться от зависимости от российского газа, нефти и угля. (…) Комиссия выступит с предложениями завтра», — сообщила глава ЕК в понедельник в Брюсселе в ходе совместного с итальянским премьер-министром Марио Драги заявления для СМИ.

Она назвала три основных направления достижения такой цели.

Первое — это диверсификация поставок энергии за счет других надежных поставщиков. «В основном это СПГ и трубопроводный газ. Оба имеют то преимущество, что инфраструктура со временем становится совместимой с водородом», — пояснила фон дер Ляйен.

Второе — масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветер и водород. «Мы стремимся к целенаправленному ускорению европейского зеленого курса. Это важно и полезно не только для наших стратегических инвестиций в нашу (энергетическую) независимость, но и для нашей промышленности, и для нашей планеты», — отметила председатель ЕК.

Всё это, по ее словам, должно быть дополнено третьей составляющей, а именно: повышением энергоэффективности. Речь идет о действиях от эффективного ремонта зданий до использования искусственного интеллекта, например, для рационального управления энергосетями.

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