США на 90% завершили вывод своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты более чем на 90% вывели свои войска из Афганистана. Семь объектов были переданы Министерству обороны Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 90%», — говорится в сообщении.