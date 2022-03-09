США направили в Польшу две батареи ЗРК Patriot

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Американские военные направляют две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Польшу для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адама Миллера в среду, 9 марта.

«По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу», – сказал Миллер.

По его словам, это разумная мера защиты сил, которая лежит в основе приверженности США Пятой статье устава НАТО и «никоим образом не будет поддерживать какие-либо наступательные операции».