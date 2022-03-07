США обсуждают с Польшей передачу истребителей Украине

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США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине. Об этом заявил представитель Белого дома в комментарии CNN, передает Польское радио.

На данный момент страны определяют, какие «возможности США могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину».

Представитель администрации президента США сказал, что отправка истребителей в Украину является «самостоятельным решением, которое может принять любая страна», и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в частности, как перебросить самолет из Польши в Украину.