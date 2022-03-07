США обсуждают с Польшей передачу истребителей Украине

США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине. Об этом заявил представитель Белого дома в комментарии CNN, передает Польское радио.
На данный момент страны определяют, какие «возможности США могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину».
Представитель администрации президента США сказал, что отправка истребителей в Украину является «самостоятельным решением, которое может принять любая страна», и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в частности, как перебросить самолет из Польши в Украину.
28 февраля Украина заявила, что украинские пилоты прибыли в Польшу, чтобы получить военные самолеты от партнеров из Европейского союза. Речь шла о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать. Украинский парламент даже конкретизировал, сколько их будет: 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии. Однако впоследствии эти страны ЕС официально заявили, что не намерены передавать Украине боевые самолеты.
В частности, президент Польши Анджей Дуда сказал, что его страна «не собирается направлять какие-либо самолеты в воздушное пространство Украины», отметив, что «это приведет к военному вмешательству в конфликт».