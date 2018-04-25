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США ограничат въезд в страну представителям властей Китая

Photo by U.S. Embassy Jerusalem on Foter.com / CC BY

Власти США вводят визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об это говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает ТАСС.

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении [представителей] китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как предполагается, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в СУАР», — говорится в заявлении. 

Как отметил Помпео, под ограничения могут также попадать члены семей таких должностных лиц КНР.

Госсекретарь США пояснил, что эти меры дополняют решение Вашингтона о внесении 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации в СУАР, о котором объявило в четверг Министерство торговли США. Помпео также отметил, что США призывают Китай «освободить всех незаконно задержанных».

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили «объективные данные» о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы «могут противозаконно содержаться» до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют «центры образования и профессиональной подготовки». По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся «попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица», где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали. 

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