США отвергли призыв Украины запретить визы россиянам

«Мы дали ясно понять, что важно прочертить линию между действиями российского правительства и его политикой в Украине и народом России», — пояснил он.

C идеей прекратить выдачу шенгенских виз россиянам Зеленский выступил 8 августа, заявив, что все население РФ несет ответственность за войну, поскольку «выбрало такое правительство и не борется с ним». Россияне должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию», говорил президент Украины.

Спустя два дня преложение о визовых санкциях было внесено в проект седьмого пакета мер за вторжение в Украину, который главы МИД стран ЕС должны обсудить на встрече в конце августа в Праге.

Идею Зеленского поддержали балтийские страны и Финляндия. Против визовых санкций выступили Греция, Кипр, Португалия, Франция, Нидерланды и Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошлой неделе призвал не осложнять жизнь простым россиянам, которым могут потребоваться шенгенские визы.

Война в Украине — это «не война российского народа, а война Путина», сказал он, добавив, что «многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом».