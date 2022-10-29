США передадут Украине новую военную помощь 

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Американские власти намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Пентагон отправляет Украине новый пакет оружия и другой помощи, чтобы поддержать усилия по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге с приближением зимы», — говорится в материале.

По словам источников издания, в этот раз Киев получит по большей части боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как указано, вооружение будет выделено со складов Пентагона.

В издании утверждают, что Вашингтон объявит о новой помощи Киеву в ближайшие сутки.

Напомним, Украина направила запрос в США на поставки зенитно-ракетных комплексов Avenger. Они нужны для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.