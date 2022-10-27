США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS

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США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS — систему противовоздушной обороны средней дальности, заявил гендиректор Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью CNBC.

«Мы доставили две системы [NASAMS] правительству США пару недель назад. Их разворачивают в Украине сегодня», — сказал он. Американские власти одобрили поставку Киеву двух системы ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot, заявил Хайес.

Пентагон конце августа заключил контракт с Raytheon на сумму более $182,2 млн, чтобы передать комплексы Украине. Сейчас NASAMS используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Литва, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия.

Накануне на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о поставке Украине дополнительно двух систем залпового огня MARS и четырех гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.

12 октября глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли еще четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках военной помощи США. Также Резников подтвердил, что Украина получила от Германии немецкую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.