Спикер сейма Литвы Нильсен начинает визит в Латвию

В четверг начинается визит в Латвию спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен.

Как сообщила в четверг пресс-секретарь председателя, Чмилите-Нильсен примет участие в 41-й сессии Балтийской ассамблеи и 28-м Балтийском совете в Риге.

«В этом году Балтийская Ассамблея работала перед лицом больших вызовов, когда необходимо было мобилизовать совместные силы, быстро реагировать на жестокую российскую агрессию в Украине и корректировать повестки дня. В этом контексте Ассамблея, как и весь регион стран Балтии, является очень важным посредником между Украиной и Западным демократическим миром в деле разъяснения ситуации и консолидации поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Сообщается, что запланированы встречи со спикерами парламентов Эстонии и Латвии Юри Ратасом и Инарой Мурниеце.

Чмилите-Нильсен также встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, генеральным секретарем Министерства образования и науки Мартой Лайдметс.

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