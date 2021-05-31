США получат от Франции еще одну статую Свободы

Как известно, статуя Свободы, которую сегодня можно увидеть в Нью-Йорке, была подарком Франции на празднование первого столетия независимости США.

«Мы хотели восстановить связь с этой франко-американской историей», – сказал посол Франции в США Филипп Этьен и добавил, что статуя Свободы «является двойным символом свободы».

Идея новой статуи Свободы появилась в июле 2019 года. Она имела целью продемонстрировать США, что «Франция сохраняла верность духу дружбы» между двумя странами в их совместной истории. Франция поддерживала будущие США в войне против Англии за независимость. Однако проект был отложен из-за пандемии COVID-19 и возобновлен зимой.

Новый памятник будет размещен в саду французской посольской резиденции в Вашингтоне. Там они он будет оставаться в течение 10 лет.