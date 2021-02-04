США приостановили вывод войск из Германии

By United States Space Force — https://twitter.com/SpaceForceDoD/status/1218335200964464650/photo/1, Public Domain, Link

Команда президента Джо Байдена приостановила планы по выводу тысяч американских военных из Германии и пересматривает это решение предыдущий администрации. Об этом заявил командующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщает Politico в четверг, 4 февраля.

По словам Уолтерса, новый министр обороны Ллойд Остин «находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки» плана.

«Предварительное планирование, которое продолжалось по предварительной инициативе, было приостановлено, чтобы наш министр обороны и эта администрация могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда госсекретарь (министр обороны — ред.) Остин вступил в должность», — сказал он.