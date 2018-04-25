default image
Российскую армию и флот оснастят новейшим вооружением

Подробнее...
default image
Г.Науседа: 200 млн евро компенсации за эмиграцию – твердая победа Литвы

Подробнее...
default image
Коронавирус зафиксировали еще в трех странах

Подробнее...
default image
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме

Подробнее...
default image
Г. Науседа намерен бороться за интенсификацию роста выплат ЕС фермерам

Подробнее...
default image
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

Подробнее...
default image
Специалисты отмечают: в Литве вырос уровень вакцинации детей

Подробнее...
default image
В Германии могут ужесточить правила выдачи разрешения на владение оружием

Подробнее...
default image
Д. Грибаускайте не намерена возвращаться в активную политику

Подробнее...
default image
Италия вводит карантин в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
В Шяуляй учреждается новый центр ремонта самолетов, обновляется инфраструктура

Подробнее...
default image
Япония не пустит в свои порты 200 круизных лайнеров

Подробнее...
default image
4 из 5 водителей cчитают: алкоголь и вождение - несовместимы

Подробнее...
default image
Демографический кризис: причины и последствия

Подробнее...
default image
С 1 марта начинается электронная регистрация в школы

Подробнее...
default image
Чем грозят климатические изменения

Подробнее...
default image
Прогноз не оправдывается?

Подробнее...
default image
Новые «станции» по обмену вещей

Подробнее...
default image
Финансовые услуги: курс на онлайн

Подробнее...
default image
Структура расходов: на что жители тратят деньги

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

Фото pixabay.com

Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил на брифинге представитель Пентагона высокого ранга.

По его словам, «сценарий включал вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО».

Во время брифинга был задан вопрос: каким был ответ Соединенных Штатов по легенде учений? «Они совершают нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Так что во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия», — заявил представитель военного ведомства.

В учениях принимали участие министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Оба получили представление, как будут координироваться действия в случае ядерного кризиса, отметили в Пентагоне.

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600