США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

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Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил на брифинге представитель Пентагона высокого ранга.

По его словам, «сценарий включал вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО».

Во время брифинга был задан вопрос: каким был ответ Соединенных Штатов по легенде учений? «Они совершают нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Так что во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия», — заявил представитель военного ведомства.

В учениях принимали участие министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Оба получили представление, как будут координироваться действия в случае ядерного кризиса, отметили в Пентагоне.