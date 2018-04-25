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США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Фото naukatehnika.com

Американские военные провели успешные испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB). Об этом со ссылкой на пресс-релиз Пентагона сообщает ТАСС.

«Министерство обороны успешно испытало корпус гиперзвукового планирующего блока во время летных тестов, проведенных на Тихоокеанском полигоне в Кауаи на Гавайских островах», — говорится в цитируемом российскими журналистами сообщении.

В американском оборонном ведомстве назвали испытания ключевым этапом на пути к поставленной Пентагоном цели — развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале-середине 2020-х годов. «Эти испытания основаны на успехе, которого мы достигли во время первого летного эксперимента в октябре 2017 года, когда C-HGB достиг устойчивого гиперзвукового планирования на выбранной дистанции», — заявил руководитель программ разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джон Вульф. Он также отметил, что при испытаниях система была подвергнута дополнительным нагрузкам, с которыми успешно справилась.

belta.by

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