Г. Науседа: кризис с коронавирусом покажет, является ли ЕС семьей или домовым комитетом

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что до сих Евросоюз мешкал с координацией решений по контролю над коронавирусом, однако в последние дни скорость принятия решений увеличилась.

Глава государства утверждает, что ситуация покажет, на самом ли деле сообщество является единым – президент прибег к метафоре о том, «что в данный момент и решается вопрос, является ли ЕС семьей или просто домовым комитетом жителей».

«В семье, как мы прекрасно знаем, брат позаботится о сестре, отец позаботится о матери, мать позаботиться о своих детях, и не будет никаких условий, предположений, требований и тому подобного», – сказал Г. Науседа в интервью BNS в пятницу.

«Жилищном сообществе возможно придется созвать собрание, возможно на нем не будет кворума, в итоге одна из квартир может подумать, что мне на этой лестничной клетке очень хорошо, а остальные пусть приводят в порядок как считают нужным. Я бы хотел, чтобы ЕС был семьей, а не жилищным сообществом. Но пока сегодня я не могу ответить на этот вопрос», – сказал президент.

Г. Науседа сказал, что недостаток координации особо выявил кризис с закрытыми границами Польши, однако вместе с тем, он добавил, что в последние время «скорость принятия решений и желание помочь значительно выросли».

В интервью BNS президент также сказал, что призвал правительство оставить гуманитарный коридор для пересечения территории Литвы иностранцами, возвращающимися в свои страны. Согласно нынешнему постановлению, этот коридор закроется в понедельник.

«Как раз этот вопрос мы обсуждали сегодня с премьером, чтобы все же была возможность при определенных очень жестких условиях для граждан ЕС попадать в свои государства, но, конечно, их должны сопровождать конвоем до границы, после пересечения которой они станут ответственностью уже другого государства», – сказал Г. Науседа.

«Литва как ответственный член сообщества, должна выполнять свои обязательства, которые приняла в Евросоюзе», – добавил президент.

В ответ на вопрос BNS о том, пришел ли он в этом вопросе к согласию с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, президент сказал: «Я думаю, что в той или в иной форме это решение должно быть реализовано».

С возникновением пандемии политики Италии пожаловались на то, что не получили почти никакой помощи от других стран ЕС, а часть государств блока лишь срочно закрыла свои границы.

В последнее время ЕС начал согласовывать общие закупки медицинского оборудования, в зоне евро рассматривается возможность общего займа.