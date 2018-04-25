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США увеличили транш военной помощи Украине

Фото pixabay.com

Согласованный конгрессменами США оборонный бюджет на 2020 финансовый год включает помощь Украине на сумму 300 млн долларов. Это следует из документа, опубликованного профильным комитетом Палаты представителей, передает Сегодня.

Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности.

Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что США готовятся предоставить еще один транш военной помощи Украине на 250 млн долларов. 

korrespondent.net

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