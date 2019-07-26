США возобновляют практику смертных казней: пятеро смертников буду казнены зимой

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После 16-летнего перерыва федеральные власти США возобновляют практику смертных казней, о чем сообщил Департамент юстиции.

Генеральный прокурор Уильям Барр заявляет, что отдал соответствующее распоряжение руководству Бюро тюрем (BOP), и в течение декабря-января будут казнены пятеро преступников, признанные виновными в убийствах и изнасилованиях детей и стариков.

Неофициальный мораторий на смертную казнь был введен в 2003 году – после умерщвления 53-летнего ветерана войны в Персидском заливе Луиса Джонса-младшего, который похитил и убил 19-летнюю военнослужащую Трейси Джой Макбрайд.

Смертная казнь отменялась на федеральном и местном уровнях в 1972 году, однако была восстановлена в 1988. Согласно данным сайта Death Penalty Information Center, в период между 1988-м и 2018 годом было казнено всего лишь три человека. В камерах смертников в настоящее время находятся 62 узника.

Барр сообщил, что для смертельной инъекции в федеральных тюрьмах будет использоваться препарат пантобарбитал, который заменит применявшиеся ранее три других препарата. Он обладает седативным эффектом и постепенно отключает нервную систему.

В числе пятерых узников, которые будут казнены этой зимой – Дэниэл Ли Ливайс, убивший 63-летнюю женщину и ее 9-летнюю внучку; Уэсли Айра Перки, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 80-летнюю пенсионерку; Альфред Буржуа, изнасиловавший и убивший свою двухлетнюю дочь и Дастин Ли Хонкин, убивший пять человек, включая двух детей.

Казнь будет произведена в тюрьме города Терре Хот, штат Индиана.

Напомним, что смертная казнь разрешена в 29 штатах. Лидирует штат Техас, где с 1976 года было проведено 561 казнь, за ним следуют Виргиния (113) и Оклахома (112).

Наибольшее количество смертных приговоров вынесено в штате Калифорния – 733, однако приведены в исполнение лишь 13.