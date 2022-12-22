США выделили Украине оружие на $1,85 млрд

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Власти США объявили о выделении очередного пакет военной помощи на общую сумму 1,85 млн долларов. В него впервые войдет система противоракетной обороны Patriot, сообщается на сайте Госдепартамента США в среду, 21 декабря.

Указано, что госсекретарь Энтони Блинкен в соответствии с поручением президента Джо Байдена санкционирует выделение дополнительных вооружений, техники и боеприпасов для Украины. А Пентагон объявляет о дополнительной помощи на 850 млн долларов.