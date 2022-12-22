Науседа видит признаки уступок и снисходительности по отношению к России

«Я вижу такие признаки, я вижу такие усилия», — сказал глава страны в интервью порталу Delfi в среду, отвечая на вопрос, видит ли он политику снисходительности по отношению к России, проникающую в Сообщество.

«И в таких случаях я всегда говорю своим коллегам в тех других странах ЕС — давайте разбираться, дорогие, как много Украина сегодня страдает, и как она устала от этой войны. Это наша усталость, наши трудности смехотворны по сравнению с тем, что переживает украинский народ», — добавил президент.

Науседа подчеркнул, что аргументы такой политики уступок «красивы и благородны» — они хотят поскорее закончить войну.

«Но вопрос в том, какой ценой?» Ведь никто в Литве не понял бы, если бы кто-то извне начал торговать территорией Литвы и сказал: «Знаете, для благополучного добрососедства возьмите кусок северо-востока и отдайте его агрессивным соседям». Если бы кто-то так ставил вопрос, мы бы сказали, что они сумасшедшие», — литовский руководитель.

По словам президента, Запад не имеет права объяснять Украине, что для достижения мира она должна идти на «территориальные или иные уступки» агрессору.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и некоторые западные политики ранее заявляли, что Украина должна уступить часть своей территории России, чтобы положить конец вторжению Москвы.

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