США выделят Афганистану более $3 млрд на безопасность

Президент США Джо Байден пообещал продолжить поддержку силам безопасности Афганистана, на эти цели в 2022 финансовом году администрация запросила у Конгресса $3,3 млрд. Об этом Байден сказал президенту Афганистана Ашрафу Гани в ходе телефонных переговоров, передает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов продолжать оказывать поддержку афганским силам безопасности в сфере самообороны», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на 2022 финансовый год у Конгресса на эти цели запрошено $3,3 млрд. Из них приоритетными являются: $1 млрд на обеспечение ВВС Афганистана, $1 млрд — на снабжение афганских сил топливом, боеприпасами и запасными частями, $700 млн — на выплаты заработной платы афганским военнослужащим.

Президент также запросил у Конгресса дополнительно $364 млн на развитие и другую негуманитарную помощь Афганистану по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, отметил Белый дом.

Байден и Гани «согласились с тем, что нынешнее наступление талибов прямо противоречит заявлениям движения о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров», говорится в сообщении.

Байден также подчеркнул, что США продолжат дипломатическое участие в достижении прочного и справедливого политического урегулирования в стране.

Ранее в США заявляли, что что если Талибан силой захватит власть в Афганистане, страна станет государством-изгоем и не получит международной поддержки.