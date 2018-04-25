default image
Евросоюз намерен сокращать выбросы парниковых газов

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы призывает коллег по ЕС не ехать в Москву на майский парад

Подробнее...
default image
В Польше людей старше 40 лет будут отправлять на профилактические обследования

Подробнее...
default image
Премьер:Д. Яунишкис может руководить ДГБ и второй срок

Подробнее...
default image
Швеция подтвердила выявление 22 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Подробнее...
default image
В Бельгии обезврежена ОПГ по контрабанде людей

Подробнее...
default image
Самоуправления Литвы объявляют об эпидемии гриппа

Подробнее...
default image
Евросоюз на экстренном заседании обсудит пути улучшения отношений с Россией

Подробнее...
default image
Президент встретился с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич

Подробнее...
default image
Стало известно о третьем случае коронавируса в Эстонии

Подробнее...
default image
Россия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Подробнее...
default image
Старинная ярмарка Казюкас на новый лад

Подробнее...
default image
Еще семь зараженных коронавирусом в Ирландии

Подробнее...
default image
США выделят Украине $38 млн на кибербезопасность

Подробнее...
default image
Подписано обновленное соглашение о борьбе с манипуляцией спортивными соревнованиями

Подробнее...
default image
В Польше госпитализированы 65 человек с подозрением на коронавирус

Подробнее...
default image
В Египте вводят новый тип туристической визы

Подробнее...
default image
Литовцы потеряли деньги, инвестируя через кипрскую компанию Royal Forex LTD

Подробнее...
default image
Угроза коронавируса в Украине: карантин в школах и запрет массовых мероприятий

Подробнее...
default image
Присужденный Литве кредитный рейтинг A+ Минфин называет историческим завоеванием

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

США выделят Украине $38 млн на кибербезопасность

Фото из открытых источников

Проекты помощи в сфере кибербезопасности предусматривают усиление безопасности критически важной инфраструктуры, а также разработку и реализацию киберстратегии.

Власти в США планируют выделить в течение следующих четырех лет $38 млн для усиления кибербезопасности Украины. Об этом сообщил во вторник, 3 марта, Госдепартамент США по результатам Третьего кибер-диалога между двумя странами, который состоялся в Киеве.

«С целью демонстрации последовательной приверженности поддержке кибербезопасности США объявили о выделении дополнительных $8 млн из целевой статьи помощи – кроме тех $10 млн, которые были предоставлены в 2017 году», – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть средств будет обеспечиваться за счет агентства USAID, которое планирует в течение следующих четырех лет инвестировать до $38 млн «для развития возможностей Украины в сфере кибербезопасности путем поддержки правовой и регуляторной реформ, подготовки кадров и привлечения частного сектора».

Кроме того, как сообщили в Госдепе, ФБР вручило Киберполиции Украины и Офису генпрокурора награду за сотрудничество при аресте и экстрадиции киберпреступников, действовавших в Украине в течение многих лет.

реклама

Во время кибер-диалога делегации Украины и США обсудили последние достижения в сфере кибербезопасности, проблемы безопасности 5G, развитие кибер-потенциала, а также вопросы международной киберполитики.

При этом, как сообщается, были рассмотрены проекты помощи в сфере кибербезопасности, разработанные США совместно с украинскими агентствами и заинтересованными сторонами. Они предусматривают, в частности, усиление безопасности критически важной инфраструктуры; разработку и реализацию киберстратегии; реагирование на инциденты, а также обмен информацией.

Кроме того, речь идет о повышении осведомленности с вызовами в сфере кибербезопасности и проведении тренингов, направленных на обеспечение безопасности систем промышленного управления и цифровой криминалистики.

«Эти проекты дополняют сотрудничество США и Украины на других направлениях кибербезопасности», – резюмировали в Госдепе.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600