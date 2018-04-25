США выделят Украине $38 млн на кибербезопасность

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Проекты помощи в сфере кибербезопасности предусматривают усиление безопасности критически важной инфраструктуры, а также разработку и реализацию киберстратегии.

Власти в США планируют выделить в течение следующих четырех лет $38 млн для усиления кибербезопасности Украины. Об этом сообщил во вторник, 3 марта, Госдепартамент США по результатам Третьего кибер-диалога между двумя странами, который состоялся в Киеве.

«С целью демонстрации последовательной приверженности поддержке кибербезопасности США объявили о выделении дополнительных $8 млн из целевой статьи помощи – кроме тех $10 млн, которые были предоставлены в 2017 году», – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть средств будет обеспечиваться за счет агентства USAID, которое планирует в течение следующих четырех лет инвестировать до $38 млн «для развития возможностей Украины в сфере кибербезопасности путем поддержки правовой и регуляторной реформ, подготовки кадров и привлечения частного сектора».

Кроме того, как сообщили в Госдепе, ФБР вручило Киберполиции Украины и Офису генпрокурора награду за сотрудничество при аресте и экстрадиции киберпреступников, действовавших в Украине в течение многих лет.