США выделят Украине дополнительную военную помощь на 675 млн долларов.
Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной авиабазе «Рамштайн» в Германии.
По его словам, решение о новом пакете помощи Украине было одобрено накануне, 7 сентября, президентом США Джо Байденом.
Остин отметил, что другие партнеры также оказывают помощь Украине, и поблагодарил Великобританию, поддержка которой достигает 2,3 млрд фунтов, Германию и Данию, которые пообещали большие дополнительные пакеты помощи; Польшу, которая передала 3 батальона гаубиц, Северную Македонию, Словакию и другие страны.
В частности, по данным Остина, США предоставили целый ряд вооружений, включая средства ПВО, артиллерию, вертолеты, миллионы единиц стрелкового оружия. Так, в апреле были переданы первые гаубицы М777, на сегодняшний день таких уже 126 единиц. С тех пор участники так называемого «Рамштайна» (встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины) увеличили количество переданных Украине гаубиц более чем в 18 раз, было передано 26 систем залпового огня, сказал он.
«На сегодняшний день война вошла в новый переломный момент… ВСУ начали контратаки на юге, и мы хотим помочь им отвоевать назад свою территорию», — констатировал военачальник.
Глава Пентагона сообщил, что Украина уже получила от США помощь на 6,1 млрд долларов.