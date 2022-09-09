США выделят Украине дополнительную военную помощь на 675 млн долларов.

По его словам, решение о новом пакете помощи Украине было одобрено накануне, 7 сентября, президентом США Джо Байденом.

Остин отметил, что другие партнеры также оказывают помощь Украине, и поблагодарил Великобританию, поддержка которой достигает 2,3 млрд фунтов, Германию и Данию, которые пообещали большие дополнительные пакеты помощи; Польшу, которая передала 3 батальона гаубиц, Северную Македонию, Словакию и другие страны.

В частности, по данным Остина, США предоставили целый ряд вооружений, включая средства ПВО, артиллерию, вертолеты, миллионы единиц стрелкового оружия. Так, в апреле были переданы первые гаубицы М777, на сегодняшний день таких уже 126 единиц. С тех пор участники так называемого «Рамштайна» (встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины) увеличили количество переданных Украине гаубиц более чем в 18 раз, было передано 26 систем залпового огня, сказал он.

«На сегодняшний день война вошла в новый переломный момент… ВСУ начали контратаки на юге, и мы хотим помочь им отвоевать назад свою территорию», — констатировал военачальник.

Глава Пентагона сообщил, что Украина уже получила от США помощь на 6,1 млрд долларов.