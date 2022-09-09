Лауреат Нобелевской премии Алексиевич посетит Литву

Белорусской писательнице также будут вручены регалии почетного доктора Университета им. Витаутаса Великого.

«Все литовцы, интересующиеся литературой, наверное, знают, что такое Шетеняй — это родина Чеслава Милоша, единственного родившегося в стране лауреата Нобелевской премии. В отличие от нашего весеннего фестиваля, мы приглашаем на «Шетенские чтения» не широкий круг писателей, а по одному всемирно известному автору», — рассказал инициатор и художественный руководитель фестиваля, писатель и переводчик Лауринас Каткус.

«Милош не был сторонником идеи «искусства ради искусства»: его лекции, доклады, эссе, затрагивающие актуальные вопросы не только литературы, но и общества и политики, составляют важную часть наследия. Таким образом, он является подходящим патроном для мероприятия, на котором проходят не только литературные чтения, но и интеллектуальные дискуссии, обсуждаются прогнозы и слушаются лекции», — заявил организатор.

Первые «Шетенские чтения» откроют два известных автора из Центральной и Восточной Европы — украинский писатель Юрий Андрухович и белорусский писатель Алексиевич.

15 сентября в Каунасе Андрухович представит на открытой лекции специально написанное по этому случаю эссе «Угнетенное безумие: антимир». На следующий день в Шетеняй, Кедайнского района, состоится встреча писателя с литературной и университетской общественностью.

21-22 сентября лауреат Нобелевской премии Алексиевич начнет свое пребывание в стране с «Шетенских чтений».

Встреча с нобелевским лауреатом запланирована на 22 сентября в Университете им. Витаутаса Великого.

Алексиевич — белорусский писатель, журналист, сценарист, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено