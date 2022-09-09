В Британии на два года заморозили цены на газ и электроэнергию

Такой же уровень поддержки будет предоставлен Северной Ирландии, где действует отдельный энергетический рынок.

«Пора быть смелыми. Мы столкнулись с глобальным энергетическим кризисом, и бесплатных вариантов нет», — сказала премьер в Палате общин.

Политика, которая, по мнению Даунинг-стрит, позволит сдержать инфляцию до пяти процентных пунктов и будет введена в действие по чрезвычайному закону, базируется на выплате 400 фунтов стерлингов домохозяйствам, установленной бывшим канцлером Риши Сунаком в начале этого года.

Шестимесячная схема для предприятий, школ и больниц обеспечит эквивалентную поддержку в течение зимы.

Чтобы ограничить рост счетов клиентов, правительство должно компенсировать энергетическим компаниям разницу между оптовой ценой на газ и электроэнергию, которую они платят, и суммой, которую они могут взимать с клиентов.

Этот шаг, который, как ожидается, обойдется в десятки миллиардов фунтов, будет финансироваться за счет дополнительных государственных заимствований. Министр финансов Квази Квартенг должен изложить ожидаемые расходы в своем финансовом отчете позже этого месяца.

Лейбористы утверждают, что замораживание счетов должно быть оплачено за счет налога на сверхприбыль от прибылей производителей нефти и газа, но премьер-министр сразу отвергла этот вариант.

Напомним, новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана действующий глава МИД страны Лиз Трасс. Она стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. 6 сентября она вступила в должность.